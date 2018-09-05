Во Владивостоке произошло массовое ДТП, всмятку пять машин 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в самом центре Владивостока, на улице Светланская.
Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением автомобиля, из-за чего совершил столкновение с припаркованным вблизи остановки автомобилем. Легковой автомобиль по инерции ударил впереди стоящий автомобиль.
В конечном итоге повреждения получили четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы вдоль дороги.
В результате случившегося никто не пострадал, машины нуждаются в ремонте. Все подробности произошедшего уточняются.