Компания Continental разработала систему, которая автоматизирует регулировку высоты транспорта

Система UHPS, основывающаяся на ультразвуковых датчиках, позволит определять высоту подвески и давление в системе пневматики автомобилей, автобусов и других видах наземного транспорта.

Эту инновационную технологию обещают презентовать на выставке коммерческого транспорта в Ганновере девятнадцатого сентября. С помощью электроники и ультразвука UHPS позволит определять нужную высоту подвески с огромной точностью и возможностью автоматически изменять высоту. Это не только облегчит жизнь миллионов водителей, но и снизит количество мелких аварий, и снизит потребление энергии благодаря тому, что лишних включений пневматической системы больше не будет. Все это делает применение UHPS крайне перспективным не только в вопросе преодоления мелких и средних выбоин, ям и прочих неровностей на дорогах, но и в области общественного транспорта.

Так, водителям автобусов больше не придется самостоятельно управлять наклоном подвески, чтобы обеспечить комфортную посадку пассажирам каждый раз, когда автобус подъезжает к остановке.