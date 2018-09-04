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Компания Continental разработала систему, которая автоматизирует регулировку высоты транспорта
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Компания Continental разработала систему, которая автоматизирует регулировку высоты транспорта 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Система UHPS, основывающаяся на ультразвуковых датчиках, позволит определять высоту подвески и давление в системе пневматики автомобилей, автобусов и других видах наземного транспорта.
Эту инновационную технологию обещают презентовать на выставке коммерческого транспорта в Ганновере девятнадцатого сентября. С помощью электроники и ультразвука UHPS позволит определять нужную высоту подвески с огромной точностью и возможностью автоматически изменять высоту. Это не только облегчит жизнь миллионов водителей, но и снизит количество мелких аварий, и снизит потребление энергии благодаря тому, что лишних включений пневматической системы больше не будет. Все это делает применение UHPS крайне перспективным не только в вопросе преодоления мелких и средних выбоин, ям и прочих неровностей на дорогах, но и в области общественного транспорта.
Так, водителям автобусов больше не придется самостоятельно управлять наклоном подвески, чтобы обеспечить комфортную посадку пассажирам каждый раз, когда автобус подъезжает к остановке.
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