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Автомобиль насмерть сбил двух дорожных рабочих на МКАД
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Автомобиль насмерть сбил двух дорожных рабочих на МКАД 

ТАСС + ещё 2 5 минут назад
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль насмерть сбил двух дорожных рабочих на 53-м км внешней стороны МКАД в ночь на вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
"В 02.00 мск произошел наезд на двух рабочих, наносивших дорожную разметку. В результате инцидента они скончались. После этого автомобиль, сбивший дорожников, врезался в спецтехнику. Это привело к тому, что еще один человек пострадал в данной аварии", — сказали в ГИБДД.
Там отметили что водитель не стал скрываться с места происшествия. Другие подробности инцидента в пресс-службе уточнить не смогли.
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