Автомобиль насмерть сбил двух дорожных рабочих на МКАД

МОСКВА, 4 сентября. / ТАСС /. Легковой автомобиль насмерть сбил двух дорожных рабочих на 53-м км внешней стороны МКАД в ночь на вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"В 02.00 мск произошел наезд на двух рабочих, наносивших дорожную разметку. В результате инцидента они скончались. После этого автомобиль, сбивший дорожников, врезался в спецтехнику. Это привело к тому, что еще один человек пострадал в данной аварии", — сказали в ГИБДД

Там отметили что водитель не стал скрываться с места происшествия. Другие подробности инцидента в пресс-службе уточнить не смогли.