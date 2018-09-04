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Мужчина перевозил мясо в бензобаке машины через абхазскую границу
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Мужчина перевозил мясо в бензобаке машины через абхазскую границу 

360tv.ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники краевого погрануправления предотвратили контрабанду крупной партии мяса. Мужчина вез его в бензобаке автомобиля. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
Таможенники осмотрели машину УАЗ, владелец которой — 30-летний мужчина. Под задним пассажирским сиденьем они обнаружили тайник. Там лежали пакеты с мясом. По словам водителя, продукцию он приобрел для себя.
Однако сотрудники таможни попросили автомобилиста выехать из общего потока для еще одного досмотра. Тогда они нашли в багажнике коробку с 200 килограммами мяса. Кроме того, мясо нашли в бензобаке автомобиля и нише для инструментов в багажнике.
Правоохранители изъяли продукцию и передали ее сотрудникам сочинской таможни для проведения экспертизы.
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