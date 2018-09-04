Мужчина перевозил мясо в бензобаке машины через абхазскую границу

Сотрудники краевого погрануправления предотвратили контрабанду крупной партии мяса. Мужчина вез его в бензобаке автомобиля. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Таможенники осмотрели машину УАЗ , владелец которой — 30-летний мужчина. Под задним пассажирским сиденьем они обнаружили тайник. Там лежали пакеты с мясом. По словам водителя, продукцию он приобрел для себя.

Однако сотрудники таможни попросили автомобилиста выехать из общего потока для еще одного досмотра. Тогда они нашли в багажнике коробку с 200 килограммами мяса. Кроме того, мясо нашли в бензобаке автомобиля и нише для инструментов в багажнике.

Правоохранители изъяли продукцию и передали ее сотрудникам сочинской таможни для проведения экспертизы.