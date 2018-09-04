В Сочи пограничники пресекли контрабанду 390 кг мяса на территорию Кубани

Тайники для провозки контрабандной продукции был обнаружены в автомобиле марки « УАЗ », владельцем которого являлся гражданин РФ. Автомобиль прибыл из сопредельной республики. В ходе стандартной процедуры осмотра автотранспорта пограничниками и сотрудниками таможни сначала нашли один тайник — под задним пассажирским сиденьем, где лежали пакеты с мясом. Как объяснил 30-летний владелец автотранспорта, это мясо он вез для «личных нужд». Но потом уже в багажном отделении, в коробке, оборудованной под тайник, обнаружили мясную «партию» — приблизительно в 200 килограммов. Но на этом смекалка гражданина не иссякла. Приспособить под тайник для транспортировки контрабанды он умудрился и левый бензобак автомобиля, а также нишу для инструментов в багажнике.

В итоге, общий вес контрабандного мяса составил порядка 390 килограммов.

«Выявленную мясную продукция изъяли и передали сотрудникам Сочинской таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения», — сообщает пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Новороссийске пограничники поймали за сбором мидий рыбаков.