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В с. Борское пострадал малолетний пассажир перевернувшейся на крышу легковушки
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В с. Борское пострадал малолетний пассажир перевернувшейся на крышу легковушки 

Волга Ньюс 46 минут назад
По версии полицейских, в пути он не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21214 под управлением 53-летнего водителя.
После столкновения автомобиль ВАЗ-21214 выехал на левую обочину по ходу движения, где перевернулся на крышу. В результате ДТП травму получил семилетний пассажир автомобиля ВАЗ-21214, находившийся на переднем правом сидении. Он был доставлен на «скорой» в больницу и госпитализирован в хирургическое отделение.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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