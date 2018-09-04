Семёрка, Шестёрка, Нива: названы самые распространённые автомобили в России

Агентство «Автостат» опубликовало список самых распространённых моделей автомобилей в России.

По состоянию на первое июля этого года в России зарегистрировано 43 млн легковых автомобилей. Самой распространённой моделью в стране остаётся ВАЗ-2107, снятый с производства уже шесть лет назад. За последний год с регистрации сняли двадцать тысяч «семёрок», но общее количество машин по-прежнему велико — 1,73 млн единиц.

На втором и третьем местах рейтинга ещё две заслуженные модели — ВАЗ-2106 и классическая «Нива», которая сейчас выпускается под именем " Лада 4×4".

Самые распространенные легковые автомобили в России Модель Количество, тыс. шт. 1 ВАЗ-2107 1730 2 ВАЗ-2106 1540 3 ВАЗ-2121 1010 4 ВАЗ-2109 850 5 ВАЗ-2110 827 6 ВАЗ-2114 774 7 ВАЗ-2105 727 8 Ford Focus 726 9 Toyota Corolla 704 10 Hyundai Solaris 704