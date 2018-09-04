Какие автомобили лучше. Немецкие или японские?

Какие автомобили лучше. Немецкие или японские?

Германия или Япония? Пожалуй, одни из самых наболевших вопросов среди автомобилистов, заставляющий их вступать в полемику как в обычной жизни, так и в Сети, решен.

Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Эксперты сервиса CarPrice сравнили остаточную стоимость подержанных машин производства Германии и Японии, выбрав для анализа наиболее распространенные японские бренды ( Toyota Mitsubishi ), а также немецкие ( Audi Opel ).

Для каждого из автомобилей этих марок онлайн-аукцион присвоил определенное количество звезд по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Максимальное число звезд — 20, говорит об идеальном состоянии.

Как и предполагалось, немецкие автомобили в данном исследовании оказались дороже, но имели лучшее состояние кузова и салона, в то время как по технической части японские машины зарекомендовали себя как более крепкие и надежные.

При этом аналитики отмечают, что состояние и остаточная стоимость автомобиля находится в сильной зависимости от возраста машины.

Так, согласно результатам исследования, приобретая автомобиль в возрасте от двух до шести лет немцы и японцы идут примерно вровень, однако начиная от 7 — 11-летней машины наиболее предпочтительным выбором являются именно японские авто, которые более надежны, чем немецкие, но при этом стоят примерно одинаково.