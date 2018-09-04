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Какие автомобили лучше. Немецкие или японские?
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Какие автомобили лучше. Немецкие или японские? 

Daily-Motor + ещё 1 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Какие автомобили лучше. Немецкие или японские?
Германия или Япония? Пожалуй, одни из самых наболевших вопросов среди автомобилистов, заставляющий их вступать в полемику как в обычной жизни, так и в Сети, решен.
Эксперты сервиса CarPrice сравнили остаточную стоимость подержанных машин производства Германии и Японии, выбрав для анализа наиболее распространенные японские бренды (Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и Mitsubishi), а также немецкие (Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Opel).
Для каждого из автомобилей этих марок онлайн-аукцион присвоил определенное количество звезд по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Максимальное число звезд — 20, говорит об идеальном состоянии.
Как и предполагалось, немецкие автомобили в данном исследовании оказались дороже, но имели лучшее состояние кузова и салона, в то время как по технической части японские машины зарекомендовали себя как более крепкие и надежные.
При этом аналитики отмечают, что состояние и остаточная стоимость автомобиля находится в сильной зависимости от возраста машины.
Так, согласно результатам исследования, приобретая автомобиль в возрасте от двух до шести лет немцы и японцы идут примерно вровень, однако начиная от 7 — 11-летней машины наиболее предпочтительным выбором являются именно японские авто, которые более надежны, чем немецкие, но при этом стоят примерно одинаково.
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