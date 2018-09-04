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Audi A5 автомобиль, который зарекомендовал себя
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Audi A5 автомобиль, который зарекомендовал себя 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Прошло более чем 10 лет с того момента как вышло первое поколение Audi A5, за это время, потребитель смог оценить достоинства данной модели и понять сочетание балансировки, практичности и хороших характеристик.
И вот сейчас производитель сказал, что выпускает Audi A5 Sportback. Несмотря на то, что дизайн автомобиль весьма сдержан, производитель позиционирует данную модель как машину для молодых и активных людей. Стоит отметить, что колесная база автомобиля немного стала больше в диаметре. Также на автомобиле появилась широкая алюминиевая решетка радиатора. Одним из преимуществ и особенностей данного автомобиля стала зауженная LED фара в виде вытянутых клинков. Они придают автомобилю интригующий и особенный вид.
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