Audi A5 автомобиль, который зарекомендовал себя

Прошло более чем 10 лет с того момента как вышло первое поколение Audi A5, за это время, потребитель смог оценить достоинства данной модели и понять сочетание балансировки, практичности и хороших характеристик.

И вот сейчас производитель сказал, что выпускает Audi A5 Sportback. Несмотря на то, что дизайн автомобиль весьма сдержан, производитель позиционирует данную модель как машину для молодых и активных людей. Стоит отметить, что колесная база автомобиля немного стала больше в диаметре. Также на автомобиле появилась широкая алюминиевая решетка радиатора. Одним из преимуществ и особенностей данного автомобиля стала зауженная LED фара в виде вытянутых клинков. Они придают автомобилю интригующий и особенный вид.