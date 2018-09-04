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В Рязани один водитель ударил другого после ДТП
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В Рязани один водитель ударил другого после ДТП 

62info.ru 1 час назад
Инцидент произошёл в пятницу, 31 августа. На кадрах видно, что авария произошла на Московском шоссе. Автомобили получили механические повреждения. После столкновения оба водителя вышли из машин, затем один из них ударил другого кулаком по лицу.
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