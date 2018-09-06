Полиция возбудила дело после стрельбы в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что вечером в среду в районе улиц Космонавтов и Завокзальной неизвестные открыли огонь по автомобилю Audi, водитель иномарки получил ранение руки.

"По факту перестрелки сотрудниками полиции из следственного подразделения ОП №11 УМВД РФ по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сыщики уголовного розыска отрабатывают различные версии ЧП, в том числе и связанную с корыстным мотивом. Вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия, в том числе гильзы, предположительно от автомата Калашникова и от травматического пистолета, органы внутренних дел направили на экспертизу, добавил Горелых.

"На место ЧП помимо усиленной следственно-оперативной группы территориального ОВД выезжал и лично врио начальника управления уголовного розыска регионального ГУМВД Натиг Байрамов, чей коллектив специализируется на раскрытии преступлений, в том числе корыстного характера", — уточнил представитель главка, отметив, что розыск нападавших продолжается, на причастность к нападению отрабатываются лица, ранее судимые и состоящие на учете в органах. Также сотрудники полиции выясняют круг общения потерпевших и их род деятельности, устанавливают возможных очевидцев преступления.