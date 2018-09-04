Продажи Hyundai в РФ в августе выросли на 4% 

МОСКВА, 4 сен ПРАЙМ. Продажи Hyundai в России в августе выросли на 4% в годовом выражении, до 13,993 тысячи машин, говорится в сообщении компании.
"Хендэ Мотор СНГ" опубликовала отчет о продажах за август 2018 года, зафиксировав результат в 13993 реализованных автомобиля. Данный показатель на 4% превышает результаты продаж за аналогичный период 2017 года", — говорится в сообщении.
Первое место по продажам марки занимает компактный кроссовер Hyundai Creta, который разошелся тиражом 5,274 тысячи единиц. Седан Hyundai Solaris достиг отметки в 4,814 тысячи реализованных автомобилей, заняв второе место. На третьем месте Hyundai Tucson с результатом 1,92 тысячи машин, далее следуют Hyundai Sonata (664 машины), внедорожник Santa Fe (570 штук), Elantra (489 единиц) и микроавтобус H-1 (215 машин), подсчитала компания.