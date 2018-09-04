Ещё
Продажи Hyundai в РФ в августе выросли на 4%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи Hyundai в РФ в августе выросли на 4% 

Прайм + ещё 1 27 минут назад
Фото: Автостат
МОСКВА, 4 сен ПРАЙМ. Продажи Hyundai в России в августе выросли на 4% в годовом выражении, до 13,993 тысячи машин, говорится в сообщении компании.
"Хендэ Мотор СНГ" опубликовала отчет о продажах за август 2018 года, зафиксировав результат в 13993 реализованных автомобиля. Данный показатель на 4% превышает результаты продаж за аналогичный период 2017 года", — говорится в сообщении.
Первое место по продажам марки занимает компактный кроссовер Hyundai Creta, который разошелся тиражом 5,274 тысячи единиц. Седан Hyundai Solaris достиг отметки в 4,814 тысячи реализованных автомобилей, заняв второе место. На третьем месте Hyundai Tucson с результатом 1,92 тысячи машин, далее следуют Hyundai Sonata (664 машины), внедорожник Santa Fe (570 штук), Elantra (489 единиц) и микроавтобус H-1 (215 машин), подсчитала компания.
Прайм: последние новости
Автомобили BMW в Южной Корее подвергнут стресс-тестам в поисках причин массовых возгораний ВСС окажет помощь в получении выплат пострадавшим в Сочи пассажирам Boeing ФАС отложила рассмотрение дела о координации дилеров "АвтоВАЗа" на 2 октября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
BMW принимает заказы на кроссовер, которого нет
Toyota представила новый универсал Corolla1
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Вот так будет выглядеть второе поколение Skoda Rapid
Смертельное ДТП обернулось сенсацией2
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение