Продажи Hyundai в РФ в августе выросли на 4%

МОСКВА, 4 сен ПРАЙМ. Продажи Hyundai в России в августе выросли на 4% в годовом выражении, до 13,993 тысячи машин, говорится в сообщении компании.

"Хендэ Мотор СНГ" опубликовала отчет о продажах за август 2018 года, зафиксировав результат в 13993 реализованных автомобиля. Данный показатель на 4% превышает результаты продаж за аналогичный период 2017 года", — говорится в сообщении.