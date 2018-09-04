На долю иномарок приходится около 62% российского автопарка

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 года в России насчитывается 26,5 млн легковых автомобилей иностранных марок. Это составляет 61,6% от общего объема российского парка.

Самыми распространенными из них являются автомобили японских брендов — их доля составила 22,6%, что в количественном выражении соответствует 9,7 млн единиц. Далее в рейтинге следуют автомобили из Южной Кореи, которых по состоянию на середину года зарегистрировано 4,6 млн экземпляров (доля — 10,8%). Чуть меньше в российском парке числится автомобилей немецких брендов (4,4 млн шт.), доля которых составила 10,1%.

Американские марки в автопарке РФ заняли долю в 7,5%, французские — 5,2%, чешские — 1,8%. Также в нашей стране определенное распространение получили и легковые автомобили китайских брендов, доля которых достигла показателя в 1,3%.

Другие зарубежные марки в российском автопарке имеют долю менее 1%. А вот самыми распространенными в России еще остаются легковые автомобили отечественных брендов. По состоянию на 1 июля 2018 года их доля составляет 38,4%, что эквивалентно 16,5 млн единиц.