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Спорткар прокатился «пузом» по асфальту
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Спорткар прокатился «пузом» по асфальту 

Car.ru 13 минут назад
Фото: Car.ru
Прокатиться без колес, так сказать"пузом" по асфальту получилось у одного владельца спортивного автомобиля.
Посаженные автомобили — это распространённое явление в России, зачастую под такую трансформацию попадают отечественные автомобили типа Lada Kalina, Lada Ptiora, которые при езде можно сказать скребут по асфальту.
Зачем к такому прибегают совершенно непонятно, ведь то, что низким автомобилям сложнее бороться с набегающим воздухом — это факт.
Так и в этом случае был зафиксирован момент человеческой глупости, после которой автомобиль спасали всем миром. Дело в том, что авто не смог проехать через лежачий полицейских после чего лишился колёс. Избежать травм владельцу авто удалось, а прохожие даже успели пошутить.
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