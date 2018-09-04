Спорткар прокатился «пузом» по асфальту

Прокатиться без колес, так сказать"пузом" по асфальту получилось у одного владельца спортивного автомобиля.

Посаженные автомобили — это распространённое явление в России, зачастую под такую трансформацию попадают отечественные автомобили типа Lada Kalina, Lada Ptiora, которые при езде можно сказать скребут по асфальту.

Зачем к такому прибегают совершенно непонятно, ведь то, что низким автомобилям сложнее бороться с набегающим воздухом — это факт.

Так и в этом случае был зафиксирован момент человеческой глупости, после которой автомобиль спасали всем миром. Дело в том, что авто не смог проехать через лежачий полицейских после чего лишился колёс. Избежать травм владельцу авто удалось, а прохожие даже успели пошутить.