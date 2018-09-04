Стало известно число иномарок в автопарке России

По состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывалось 26,5 миллиона автомобилей иностранных марок, что составляет 61,6% от общего числа автомобилей в стране, сообщает Autostat.ru.

Самыми распространенными являются японские марки, которые занимают 22,6% автопарка России — то есть приблизительно 9,7 миллиона единиц.

На втором месте рейтинга расположились автомобили из Южной Кореи, которыми владеют 4,6 миллиона автолюбителей (10,8%), а тройку замыкают немецкие бренды — 4,4 миллиона единиц или 10,1%.

Далее в рейтинге следуют машины из США (7,5%), Франции (5,2) и Чехии (1,8), а в последнее время становится все больше автомобилей из Китая, которые на данный момент занимают 1,3% рынка.