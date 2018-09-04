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Стало известно число иномарок в автопарке России
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Стало известно число иномарок в автопарке России 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
По состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывалось 26,5 миллиона автомобилей иностранных марок, что составляет 61,6% от общего числа автомобилей в стране, сообщает Autostat.ru.
Самыми распространенными являются японские марки, которые занимают 22,6% автопарка России — то есть приблизительно 9,7 миллиона единиц.
На втором месте рейтинга расположились автомобили из Южной Кореи, которыми владеют 4,6 миллиона автолюбителей (10,8%), а тройку замыкают немецкие бренды — 4,4 миллиона единиц или 10,1%.
Далее в рейтинге следуют машины из США (7,5%), Франции (5,2) и Чехии (1,8), а в последнее время становится все больше автомобилей из Китая, которые на данный момент занимают 1,3% рынка.
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