«Я не ягненок»: Ярмольник против ФСО

«Я не ягненок»: Ярмольник отказался платить ФСО «за спектакль»

Суд не смог разрешить конфликт ФСО и актера Леонида Ярмольника , которые разбираются, кто должен платить за разбитый Mercedes спецслужбы. Претензии к актеру были предъявлены спустя полтора года после ДТП, которое он устроил на Кутузовском проспекте. Несмотря на то, что артист предложил выплатить истцу 310 тыс. руб., пойти на мировую в ФСО отказались, так как требуют с Ярмольника почти в три раза больше.

В Хамовническом районном суде Москвы состоялось второе заседание по делу о ДТП с участием автомобиля артиста Леонида Ярмольника и Mercedes службы ФСО.

Спецслужба подала иск с требованием взыскать 833 тыс. руб. за поврежденный в массовом ДТП Mercedes, принадлежащий ведомству. Авария произошла еще 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине актера.

На первом заседании, состоявшемся 21 августа, суд не смог принять решение и попросил сторону истца предоставить копию техпаспорта автомобиля. Однако и на втором заседании к документу вопросы вновь появились, как у судьи, так и у ответчика.

Предоставленная копия техпаспорта была заверена неизвестным лицом, назвать личность которого представитель стороны ФСО не смог. Также у него отсутствовал оригинал документа, по которому суд мог бы проверить копию.

Суд копию к материалам дела не приобщил и попросил на следующем заседании вновь предоставить правильно оформленный документ.

В свою очередь сторона Ярмольника заявляла, что все документы, связанные с ремонтом автомобиля составлены с нарушениями. Так контракт ФСО и дилерского центра «Авилон» , в котором возможно производился ремонт автомобиля, составлялся якобы задним числом.

После этого сторона ответчика предложила представителю ФСО пойти на мировую с условием выплатить службе часть запрашиваемой суммы — 310 тысяч рублей. Однако представитель истца объяснил, что это не покроет всей разницы, а мировое урегулирование возможно только в случае уплаты всей заявленной стоимости ремонта.

После этого адвокат Ярмольника заявил, что по данным источников актера, Mercedes, купленный в 2012 году, ни разу не проходил процедуру ТО у официального дилера, а также есть основания полагать, что ремонт участвовавшего в ДТП автомобиля проводился не в компании «Авилон».

Далее в суде выступил сам Ярмольник. Он рассказал о множественных нестыковках. Прежде всего он пояснил, что в марте этого года ему пришло письмо, в котором находились все документы, которые относятся к делу. Обнаружив еще тогда существенные ошибки, он связался с адвокатами ФСО, чтобы прояснить ситуацию. Среди нестыковок в документах актер назвал просроченные доверенности и договор с компанией «Авилон», заключенный задним числом.

Также Ярмольник обратил внимание на то, что документы, предоставленные в суде существенно отличаются от тех, которые были отправлены ему в письме.

Дело в том, что по его документам автомобиль поступил на ремонт 23 января 2017 года и в тот же день покинул сервис. Однако по документам, представленным в суде представителем ФСО, автомобиль находился на ремонте с 26 декабря 2016 года по 23 января 2017 года.

Артиста поразила увеличенная в два раза стоимость ремонта автомобиля. А также была превышена норма часов по ремонту. Для того, чтобы подтвердить эту информацию, сторона ответчика ходатайствовала о выступлении в суде свидетеля, который в прошлом является специалистом компании «Авилон» по ремонту. Однако суд отклонил ходатайство. Также актер рассказал и многих других странностях.

«Я знаю не понаслышке, что у Mercedes на ремонт автомобилей старше трех лет предоставляются скидки. У моей дочери был такой же автомобиль, который мы продали за 1,6 млн рублей. Здесь же суммарная сумма ремонта составляет 1,23 млн рублей. Это неоправданно дорогой ремонт», — заявил Ярмольник в суде.

Также актер рассказал, что с момента ДТП до прибытия в дилерский центр «Авилон» у Mercedes откуда-то появились 3 дополнительные километра пробега. При том, что фактический путь туда составляет 12 км. А в случае, если автомобиль перевозился на эвакуаторе, не понятно, от чего прибавились показатели пробега.

Поскольку претензии ФСО появились через 1,5 года после аварии, Ярмольник предположил, что Mercedes мог побывать в другом ДТП, а деньги на ремонт решили потребовать у актера.

«Все это выглядит как спектакль: ФСО в нем волк, а Ярмольник — ягненок. Только староват я для этой роли», — отметил в своей речи артист.

На это указывают и повреждения Mercedes. Дело в том, что в аварии на Кутузовском проспекте у автомобиля были повреждены один бок и задняя часть автомобиля. Однако по документам ФСО у машины были повреждены обе стороны и передняя часть.

Из-за множественных нестыковок в деле суд принял решение направить судебные запросы в компанию «Авилон» с целью узнать точные сроки, когда автомобиль поступил на ремонт, а также в представительство Mercedes в России с целью уточнить, действительно ли ТО автомобиля у официального дилера не проводилось. Рассмотрение дела отложили до 17 октября.