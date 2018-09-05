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Наблюдательный угонщик дважды покушался на одну и ту же машину
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Наблюдательный угонщик дважды покушался на одну и ту же машину 

75.RU 4 часа назад
Фото: 75.RU
Недавно в полицию об угоне заявил житель Читы, владелец машины Toyota Carina. Он рассказал сотрудникам, что припарковал автомобиль на ночь во дворе дома. При этом одна из дверей машины не закрывалась, об охранной сигнализации хозяин авто не позаботился. Пострадавший добавил, что его машину уже угоняли около месяца назад, её тогда сразу же обнаружили на соседней улице. Полицейским удалось установить подозреваемого. Выяснилось, что это именно он оба раза угонял машину. Во второй раз он уже уверенно шёл «на дело», зная, что во дворе ночует автомобиль с незапертой дверью. Полицейские рекомендовали владельцу побеспокоиться о сохранности своего транспортного средства.
Житель Читы дважды за месяц угонял автомобиль со сломанным дверным замком и без сигнализации.
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