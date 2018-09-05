Продажи автомобилей Volkswagen в России увеличились в январе-августе на 21% — до 65,4 тыс. машин

Количество автомобилей марки Volkswagen , проданных в январе-августе 2018 г., составило 65 тыс. 406 машин, что на 21% больше показателя за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Российские дилеры Volkswagen в августе реализовали 8 тыс. 637 автомобилей, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 г. продажи марки в нашей стране увеличились на 21% и составили 65 тыс. 406 машин», — сказали в агентстве, ссылаясь на данные Volkswagen.

В пресс-службе отметили, что самой востребованной моделью продолжает оставаться седан Polo. За август 2018 г. автомобилей этой модели было продано 5 тыс. 169 штук, что на 38% больше уровня продаж в августе 2017 г.