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Как женщина с ребенком на руках управляла автомобилем
Sputnik Грузия
15 минут назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Очевидец смог снять на видео, как женщина управляла автомобилем, держа перед собой на коленях маленького ребенка
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