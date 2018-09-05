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Как женщина с ребенком на руках управляла автомобилем
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Как женщина с ребенком на руках управляла автомобилем 

Sputnik Грузия 15 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Очевидец смог снять на видео, как женщина управляла автомобилем, держа перед собой на коленях маленького ребенка
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