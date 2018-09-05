Нелепое ДТП: открутившееся колесо Renault подбило Hyundai на трамвайных путях в Самаре

У французской машины отошло переднее крыло

В областной столице произошло нестандартное ДТП. Автомобиль Hyundai стал «жертвой» открутившегося у Renault колеса на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Очевидцы опубликовали фото в группе «ДТП Самара».

У Hyundai поцарапался колпак

— Хорошо, что в аварии никто не пострадал. Водитель ехал не быстро. У Hyundai немного притерло колпак, а вот водителю Renault ремонт может обойтись в копеечку, — рассказали очевидцы.

Аварийные комиссары «Славком» сообщили, что происшествие случилось на трамвайных путях. Из-за этого на дороге образовался небольшой затор.