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Нелепое ДТП: открутившееся колесо Renault подбило Hyundai на трамвайных путях в Самаре
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Нелепое ДТП: открутившееся колесо Renault подбило Hyundai на трамвайных путях в Самаре 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
У французской машины отошло переднее крыло
В областной столице произошло нестандартное ДТП. Автомобиль Hyundai стал «жертвой» открутившегося у Renault колеса на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Очевидцы опубликовали фото в группе «ДТП Самара».
У Hyundai поцарапался колпак
— Хорошо, что в аварии никто не пострадал. Водитель ехал не быстро. У Hyundai немного притерло колпак, а вот водителю Renault ремонт может обойтись в копеечку, — рассказали очевидцы.
Аварийные комиссары «Славком» сообщили, что происшествие случилось на трамвайных путях. Из-за этого на дороге образовался небольшой затор.
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