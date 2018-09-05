В Белозерском районе в ДТП пострадали два человека 

Водитель Kia Ceed в аварии не пострадал
В Белозерском районе столкнулись два автомобиля. Происшествие случилось около 12 часов 30 минут дня на 22 километре автодороги «Иртыш». 55-летний водитель Kia Ceed врезался в остановившийся автомобиль Toyota Corolla.
— В результате аварии водитель автомобиля Toyota и пассажир Kia получили травмы. Все участники ДТП при движении были пристегнуты ремнями безопасности, — сообщают в отделении пропаганды БДД УГИББД УМВД России по Курганской области.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.