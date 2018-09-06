Ещё
В Краснодаре мужчину осудят за убийство пенсионерки и изнасилование дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Краснодаре мужчину осудят за убийство пенсионерки и изнасилование дочери 

АиФ — Юг + ещё 6 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего гражданина Республики Узбекистан. Мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве 70-летней знакомой, а кроме того, ему инкриминируют три эпизода совершения насильственных действий сексуального характера в отношении собственной дочери.
По версии следствия, в ночь на 18 сентября 2011 года обвиняемый находился в гостях у знакомой пенсионерки в станице Старокорсунской. Во время общения он предложил женщине вступить в половую связь, но получил отказ. Разозлившись, он бросил в голову хозяйке строительный инструмент, после чего избил ее. После этого, обхватив руками шею пожилой женщины, под угрозой убийства изнасиловал ее. Осознав, что женщина может сообщить об этом в полицию, злоумышленник нанес ей множественные удары по голове. Пенсионерка в результате полученных травм скончалась на месте.
Утром погибшую нашла соседка и заявила в правоохранительные органы. Из-за того, что преступление было совершено в условиях неочевидности, оно долгое время оставалось нераскрытым.
В конце 2017 года мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь, о чем девочка рассказала брату, а тот, в свою очередь, матери. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. В ходе следствия и была установлена причастность фигуранта к совершенному в 2011 году убийству и изнасилованию пенсионерки.
Кроме того, злоумышленник с августа 2014 года по сентябрь 2016 года совершил еще два эпизода насильственных действий сексуального характера и изнасилование своей на тот момент малолетней дочери. Девочка, боясь отца, никому не рассказывала о случившемся.
«Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело с утврежденным прокурором обвинительным заключением передано в Краснодарский краевой суд», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в Тимашевском районе таджик нанес своему пьяному соотечественнику 28 ножевых ударов.
АиФ — Юг: последние новости
В Белореченском районе иномарка сбила женщину насмерть В центре Краснодара пожаром охвачены хозпостройки В Сочи пограничники пресекли контрабанду 390 кг мяса на территорию Кубани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Aurus Komendant: первые изображения внедорожника
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»
Рассекречен самый большой кроссовер Kia
5 американских машин, которые не стоит покупать
Британцы показали самый быстрый в мире кроссовер
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение