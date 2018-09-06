В Краснодаре мужчину осудят за убийство пенсионерки и изнасилование дочери

Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего гражданина Республики Узбекистан. Мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве 70-летней знакомой, а кроме того, ему инкриминируют три эпизода совершения насильственных действий сексуального характера в отношении собственной дочери.

По версии следствия, в ночь на 18 сентября 2011 года обвиняемый находился в гостях у знакомой пенсионерки в станице Старокорсунской. Во время общения он предложил женщине вступить в половую связь, но получил отказ. Разозлившись, он бросил в голову хозяйке строительный инструмент, после чего избил ее. После этого, обхватив руками шею пожилой женщины, под угрозой убийства изнасиловал ее. Осознав, что женщина может сообщить об этом в полицию, злоумышленник нанес ей множественные удары по голове. Пенсионерка в результате полученных травм скончалась на месте.

Утром погибшую нашла соседка и заявила в правоохранительные органы . Из-за того, что преступление было совершено в условиях неочевидности, оно долгое время оставалось нераскрытым.

В конце 2017 года мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь, о чем девочка рассказала брату, а тот, в свою очередь, матери. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. В ходе следствия и была установлена причастность фигуранта к совершенному в 2011 году убийству и изнасилованию пенсионерки.

Кроме того, злоумышленник с августа 2014 года по сентябрь 2016 года совершил еще два эпизода насильственных действий сексуального характера и изнасилование своей на тот момент малолетней дочери. Девочка, боясь отца, никому не рассказывала о случившемся.

«Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело с утврежденным прокурором обвинительным заключением передано в Краснодарский краевой суд», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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