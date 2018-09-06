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Германия отказывается от ДВС
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Германия отказывается от ДВС 

Car.ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Власти Германии снова начали обсуждать законопроект о запрете оснащения автомобилей двигателями внутреннего сгорания, сюда войдут не только дизельные и бензиновые, также под закон попадут и газовые.
Проект гласит, что на территории Германии будет запрещена регистрация транспортных средств с топливными ДВС.
Закон вступит в силу уже к 2030 году. Планируется к этому времени убрать большую часть таких автомобилей и заместить их автомобилями с электрическими установками. Также некоторые владельцы смогут получить разрешение для эксплуатации автомобилей, которые уже передвигаются на территории страны.
Также правительство уверенно, что рано или поздно авто устареет, а постоянные поломки заставят водителей пересесть на электрические автомобили. Конечно готовящийся законопроект вызвал ряд разногласий между экспертами и аналитиками. Можно сказать, что Германия в скором времени станет экологической страной.
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