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В Курске водитель Porsche Cayenne избил полицейского
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В Курске водитель Porsche Cayenne избил полицейского 

АиФ 11 минут назад
Фото: АиФ
В Курске водителя Porsche Cayenne осудили за избиение полицейского, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Как установили следователи, 21 декабря 2017 инспекторы ДПС получили ориентировку на розыск автомобиля Porsche Cayenne и его владельца. Основанием для этого стало сообщение девушки, которая видела, как в багажник этого автомобиля двое неизвестных затолкали мужчину.
Прибыв по указанному адресу, полицейские нашли автомобиль и его владельца. Инспектор попросил молодого человека оставаться на месте и дождаться прибытия следственно-оперативной группы. Однако он проигнорировал эти требования, направившись к дому. А когда правоохранитель ему преградил дорогу, курянин оттолкнул его от себя и ударил кулаком в челюсть.
Суд приговорил к двум годам колонии общего режима. Кстати, в багажнике Porsche Cayenne никого не было.
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