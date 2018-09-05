В Курске водитель Porsche Cayenne избил полицейского

Как установили следователи, 21 декабря 2017 инспекторы ДПС получили ориентировку на розыск автомобиля Porsche Cayenne и его владельца. Основанием для этого стало сообщение девушки, которая видела, как в багажник этого автомобиля двое неизвестных затолкали мужчину.

Прибыв по указанному адресу, полицейские нашли автомобиль и его владельца. Инспектор попросил молодого человека оставаться на месте и дождаться прибытия следственно-оперативной группы. Однако он проигнорировал эти требования, направившись к дому. А когда правоохранитель ему преградил дорогу, курянин оттолкнул его от себя и ударил кулаком в челюсть.