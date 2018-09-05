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В центре Рязани столкнулись Lexus и такси
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В центре Рязани столкнулись Lexus и такси
62info.ru
11 минут назад
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Автомобили получили незначительные повреждения. На кадрах видно, что за рулём Lexus находилась девушка. После столкновения она вышла из машины и пнула дверь автомобиля-виновника ДТП.
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