ГИБДД, ложь и видео: ВС защитил активиста

ГИБДД, ложь и видео: Верховный суд защитил активиста

Верховный суд РФ встал на сторону саратовского блогера Сергея Синицына , отменив оправдательный приговор сотрудникам ГИБДД , которые применили к нему силу. По итогам предстоящего пересмотра дела Синицын намерен добиться для инспекторов реального срока в колонии. Ранее суд первой инстанции основываясь на тех же доказательствах, уже признавал двух полицейских виновными, но тогда они отделались условным наказанием, которое позже и вовсе было отменено.

Верховный суд России удовлетворил жалобу саратовского видеоблогера Сергея Синицина по делу о превышении должностных полномочий инспекторами Маратом Культелеевым и Станиславом Губановым стационарного поста ДПС, который расположен на Славянской площади Саратова. Когда блогер попытался вступиться за одного из водителей полицейские быстро перешли на рукоприкладство, которое попало на установленные на посту видеокамеры. Ранее на основании этой видеозаписи полицейских сначала приговорили к условным срокам, а позже и вовсе оправдали. Однако активист решил обжаловать это решение в Верховном суде и добился своего.

Решение об отмене оправдательного приговора полицейским в конце августа принял судья Верховного суда Николай Безуглый . Он учел не только доводы, изложенные в кассационной жалобе самого Синицына, но и кассационное представление заместителя Генпрокурора РФ Николая Винниченко — надзорное ведомство также добивалось пересмотра скандального дела.

Дело в том, что при вынесении вердикта по делу Синицына Волжский районный суд города Саратова и в дальнейшем Саратовский областной суд, который отменил условные сроки стражам порядка и оправдал их, опирались на видеозаписи с телефона потерпевшего и с камер поста ДПС. Однако в первом случае суд признал факт нарушения закона со стороны полицейских, а во втором случае наоборот — даже обвинил самого активиста: якобы тот своим поведением вынудил инспекторов применить физическую силу.

Судья Верховного суда Безуглый заявил, что с выводами областного суда согласиться нельзя, поскольку они противоречат совокупности представленных доказательств.

По мнению ВС, действия Синицына «не носили провокационного характера» и были обусловлены несоблюдением инспекторами Культелеевым и Губановым процедуры оформления административного материала в отношении водителя автобуса. Таким образом, судья Безуглый усомнился в законности оправдательного вердикта.

«Выводы судебной коллегии Саратовского суда вызывают сомнение, а доводы кассационного представления и жалобы потерпевшего заслуживают внимания и подлежат проверке в судебном заседании суда», — говорится в тексте постановления Верховного суда РФ (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru» ).

ВС постановил пересмотреть дело в президиуме Саратовского областного суда.

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Синицын заявил, что будет добиваться реальных сроков для сотрудников ГИБДД.

«На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Суд достоверно отметил, что мои действия не носили никакого провокационного характера и я не совершал ничего противозаконного, а всего лишь фиксировал нарушения сотрудников полиции.

Верховный суд четко указывает, что сотрудники явно вышли за рамки своих должностных полномочий. Получается, что Саратовский областной суд не оценил все представленные доказательства и вынес незаконное решение», — считает активист.

Как рассказал блогер, после оправдательного приговора он подал идентичную жалобу в Саратовский областной суд, однако причин для пересмотра дела, в отличие от Верховного суда, там не нашли.

Также Синицын рассказал, какое наказание для полицейских удовлетворило бы его.

«Будет уместно вынести им реальное лишение свободы: не менее пяти лет Культелееву и четырех лет Губанову с учетом характера действий. Если меньше — скорее всего я буду обжаловать вердикт. Дело в том, что если обычный автомобилист тронет сотрудника полиции, то ему сразу же грозит чуть ли не максимальное наказание. Мы прекрасно знаем, как работает система правосудия в этом случае. Здесь же сотрудники ГИБДД беспределили, и им за это грозили только условные сроки. Это несерьезно. В этом должна выражаться социальная справедливость», — заявил «Газете.Ru» Синицын.

Дело камеры и наручников

«Газета.Ru» уже рассказывала о скандальном инциденте, который произошел в Саратове еще 17 октября 2016 года. В тот день Синицын решил безвозмездно вступиться за остановленного на посту ДПС водителя автобуса, которому не дали ознакомиться с составленными на него административным протоколом за отсутствие аптечки, огнетушителя, путевого листа и тахографа, заявив, что с копией документа тот сможет ознакомиться в суде.

Однако отдавать копии документов активисту инспекторы Культелеев и Губанов также не спешили, и он решил зафиксировать отказ на видеозапись.

Полицейские заявили, что производить съемку в помещении поста запрещено. Блогер попытался объяснить инспекторам, что он имеет право снимать, однако те решили доказать свою правоту с использованием дополнительных аргументов — физической силы.

Активиста скрутили, уложили на стол и вывернули руки. Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. Молодой человек при этом не сопротивлялся, а лишь кричал, что ему больно и просил инспекторов успокоиться. В это время один из сотрудников поста пытался удалить все видеозаписи с телефона активиста, однако по каким-то причинам у него это не вышло. Он решил заставить это делать Синицына.

Блогер сказал, что «видео не записалось, поэтому его невозможно удалить», таким образом, обеспечив себе неоспоримые доказательства того, что его действия, в отличие от сотрудников ГИБДД, не были противозаконными.

После этого полицейские отвели Синицына в единственную комнату, где нет камер видеонаблюдения и уже там надели на него наручники и составили административный протокол по любимой всеми полицейскими страны статье — «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ). Она нередко используется правоохранителями для привлечения к ответственности граждан, которых нужно как-то наказать, но предъявить по существу им абсолютно нечего. В тот же день активиста отвезли в суд.

Как рассказал «Газете.Ru» блогер, судья, ознакомившись с деталями произошедшего, усомнился в самой законности требования сотрудников полиции, пояснив, что по закону проводить съемку в помещении стационарного поста не запрещено. На этом основании суд оправдал молодого человека.

Тогда уже за полученные ссадины и ушибы активист решил привлечь полицейских к ответственности и написал заявление в региональное управление СК с просьбой оценить действия Культелеева и Губанова. Вскоре следователи возбудили против полицейских уголовное дело по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств), а также избрали им меру пресечения в виде домашнего ареста. Максимальное наказание по данной статье составляет от трех до десяти лет лишения свободы.

В итоге по делу прошло 18 судебных заседаний, на котором инспекторы не признавали свою вину и даже пытались предъявить активисту встречные обвинения. По их словам, Синицын пытался выхватить у них табельное оружие. Однако потом версия изменилась: якобы блогер ударил одного из них ногой, а второго головой. Именно поэтому полицейские и вынуждены были защищаться и применить физическую силу.

В итоге суд в августе 2017 года встал на сторону Синицына и приговорил Культелеева и Губанова к трем с половиной и трем годам лишения свободы условно. Помимо этого, им запретили в течении трех лет работать в правоохранительных органах и обязали выплатить потерпевшему по 25 тысяч рублей. Однако тогда блогер посчитал такой приговор слишком мягким и решил обжаловать его.

В ноябре 2017 года апелляционная коллегия судей Саратовского областного суда под председательством Алексея Белова не только не ужесточила наказание полицейским, но и полностью оправдала их с правом на реабилитацию. К тому же областной суд отказал в удовлетворении Синицыну гражданского иска на возмещение морального вреда.

В ходе процесса гособвинители Павла Христосенко и Григория Яшкова настаивали на законности приговора суда первой инстанции. Прокуроры назвали поступок инспекторов ДПС «подрывом основ государственного строя». По их мнению, вина полицейских была доказана, а наказание, вынесенное судом первой инстанции было «чрезмерно мягким». Но несмотря на позицию гособвинителей, полицейских все же оправдали.

Теперь дело рассмотрят заново и, вполне вероятно, стражей порядка все-таки ждет судимость, а, возможно, и реальный срок.