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Легковой автомобиль протаранил машину МЧС на юге Москвы
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Легковой автомобиль протаранил машину МЧС на юге Москвы 

РИАМО + ещё 2 45 минут назад
На Бирюлевской улице на юге столицы автомобиль KIA врезался в припаркованную машину МЧС, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.
«5 сентября около 21:00 на улице Бирюлевская в районе дома 11, корпуса 3 в припаркованный автомобиль МЧС, прибывший на вызов, врезался автомобиль KIA. В результате ДТП никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ранее опубликованная информация в СМИ информация, что данный автомобиль является полицейским, не соответствует действительности.
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