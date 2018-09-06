Легковой автомобиль протаранил машину МЧС на юге Москвы

На Бирюлевской улице на юге столицы автомобиль KIA врезался в припаркованную машину МЧС , сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД

«5 сентября около 21:00 на улице Бирюлевская в районе дома 11, корпуса 3 в припаркованный автомобиль МЧС, прибывший на вызов, врезался автомобиль KIA. В результате ДТП никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее опубликованная информация в СМИ информация, что данный автомобиль является полицейским, не соответствует действительности.