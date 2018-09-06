После расстрела Audi на Мамина-Сибиряка завели уголовное дело, но нападавших так и не поймали

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия» из-за перестрелки, которая произошла вчера, 5 сентября, в Екатеринбурге. Неизвестные мужчины на «двенадцатой» гнались за Audi А8. На перекрестке проспекта Космонавтов и Завокзальной один из мужчин изрешетил иномарку пулями, затем сел в ВАЗ-2112, и машина уехала в сторону Челюскинцев.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, «двенадцатую» нашли, а вот розыск преступников продолжается.

— Водитель Audi А8 — 28-летний молодой человек — получил касательное ранение руки и после оказания первой помощи от госпитализации отказался, — рассказал Валерий Горелых

Сколько человек было в «двенадцатой», какие могут быть мотивы и версии, в полиции не уточнили.

Неизвестный стрелок выпустил в машину не меньше 12 пуль. Об этом нам рассказали сразу несколько очевидцев. Также это отчетливо слышно на видеозаписи с регистратора, которую нам прислал читатель.

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