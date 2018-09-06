Машина без водителя за рулем протаранила остановку в Новосибирске

Необычное ДТП произошло утром 6 сентября неподалеку от торгового центра на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.

Припаркованный автомобиль внезапно завёлся и тронулся в путь без водителя. Проехав несколько метров, машина врезалась в остановку. На этом путешествие «беспилотника» по городу подошло к концу.

Как пояснили аварийные комиссары на странице «Автоспас» ВКонтакте, хозяйка автомобиля — девушка, припарковала свой Hyundai Creta на парковке, и отправилась по магазинам. Через несколько минут по громкой связи в торговом центре сообщили, что ее автомобиль врезался в остановку. «Произошел самопроизвольный автозапуск», — заключили эксперты.

По сообщениям очевидцев, в момент ДТП автомобиль задел одного из пассажиров на остановке, но так как скорость была не очень высокая, он не получил травм. А вот машине теперь явно предстоит ремонт — передний бампер после «несанкционированной» поездки разбит.