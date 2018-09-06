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Машина без водителя за рулем протаранила остановку в Новосибирске
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Машина без водителя за рулем протаранила остановку в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск + ещё 3 30 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Необычное ДТП произошло утром 6 сентября неподалеку от торгового центра на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.
Припаркованный автомобиль внезапно завёлся и тронулся в путь без водителя. Проехав несколько метров, машина врезалась в остановку. На этом путешествие «беспилотника» по городу подошло к концу.
Как пояснили аварийные комиссары на странице «Автоспас» ВКонтакте, хозяйка автомобиля — девушка, припарковала свой Hyundai Creta на парковке, и отправилась по магазинам. Через несколько минут по громкой связи в торговом центре сообщили, что ее автомобиль врезался в остановку. «Произошел самопроизвольный автозапуск», — заключили эксперты.
По сообщениям очевидцев, в момент ДТП автомобиль задел одного из пассажиров на остановке, но так как скорость была не очень высокая, он не получил травм. А вот машине теперь явно предстоит ремонт — передний бампер после «несанкционированной» поездки разбит.
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