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Выставлен на продажу уникальный автомобиль «Москвич» 434П
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Выставлен на продажу уникальный автомобиль «Москвич» 434П 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Конструкторское бюро имени Смирного выпустило в продажу редкий автомобиль «Москвич» 434П.
Цена данного автомобиля пять миллионов рублей. Машина производилась с 1979 по 1975 год в Англии.
Компания Satra Motors, выпускавшая автомобиль, часто импортировала эти машины в Советский Союз.
Английская компания принимала партию стандартных автомобилей «Москвич», с тремя дверями, от автомобильного завода имени Ленинского Комсомола. Далее с машины обрезали крышу, и монтировали перегородку и платформу для груза. Грузоподъёмность «Москвича» 434П увеличивалась до 400 кг. До нашего времени сохранилось всего три модели этого автомобиля. Одна из них была приобретена конструкторским бюро имени Смирного. Автомобиль был восстановлен и подготовлен к реализации. Были установлены спортивные колеса и проблесковые маячки.
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