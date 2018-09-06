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В Рыбинске ребёнок на машине задним ходом протаранил припаркованные автомобили
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В Рыбинске ребёнок на машине задним ходом протаранил припаркованные автомобили 

76.ru 59 минут назад
Фото: 76.ru
За машиной бежала девушка
В Рыбинске в переполненном машинами дворе произошло необычное ДТП. Машины, припаркованные у подъезда, протаранил автомобиль, который ехал задним ходом. Машина двигалась довольно быстро, как будто катилась сама по себе. И въехала в другой автомобиль, который шатнуло в сторону соседнего. Машина ехала с отрытой дверью со стороны водительского сиденья.
Авария попала на камеры наружного наблюдения. На кадрах не видно, сидит ли кто-то за рулем. Но когда машина остановилась, к ней подбежала, держась за спину, женщина. Видео обрывается на том моменте, когда женщина заглядывает в салон со стороны водительского места.
Но как рассказали очевидцы, на водительском месте находился маленький мальчик. Ребёнок, говорят, залез в салон сделать музыку погромче и случайно надавил на педаль газа. Резко поехавшая машина сбил железный тырь, рядом которым стояла мама мальчика. Женщине повредило спину.
Владельцы пострадавшей от внезапного наезда десятки маму мальчика не винят.
— Это наша «десятка», и машину очень жалко и у нас тоже маленький ребенок. Но там мама очень пострадала, она упала на железный штырь от лавки. Я очень переживаю за нее. Но она очень мужественно держалась, чтоб не показать детям свою боль. Машины — их починим! — написала девушка, владелица одного из пострадавших авто, в паблике «Подслушано в Рыбинске». — А вот двор у нас очень страшный. Здесь прсто не протолкнуться от машин.
В этом ДТП, к счатсью, люди в машинах не пострадали. Но не всегда все заканчивается легким испугом. На днях машина протаранила автобус в Ярославле. Пострадали несколько человек.
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