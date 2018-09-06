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Автомобиль влетел в дерево в Ленобласти
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Автомобиль влетел в дерево в Ленобласти 

Ivyborg.ru 28 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Ночью на 4 километре автодороги Рощино — Цвелодубово легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево.
Водитель автомобиля марки ВАЗ и его пассажир были госпитализированы с места ДТП в тяжёлом состоянии.
По факту ДТП полицией проводиться проверка.
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