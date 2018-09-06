Необъяснимое ДТП, произошедшее во дворе Рыбинска

После первого просмотра, скорее всего, вы не поймете, что же произошло на видео. Впрочем, и после второго тоже.

Женщина заводит автомобиль в одном из дворов города Рыбинска, после чего машина выходит из под контроля. Зарычав двигателем, иномарка несется на таран и врезается в припаркованные позади машины. Прихрамывающая женщина идет за автомобилем, по пути осознавая, что наделала.

Не вполне понятно, как именно автолюбительница умудрилась направить машину задним ходом, учитывая, что некому было давить на газ, а в случае с автоматической коробкой автомобиль не ехал бы так стремительно. Однако пользователи помимо всего прочего отметили еще один забавный момент — обратите внимание, что все жильцы дома паркуют свои авто исключительно на газоне.