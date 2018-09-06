Ещё
В Рыбинске восьмилетний ребенок сел за руль и спровоцировал аварию
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Рыбинске восьмилетний ребенок сел за руль и спровоцировал аварию 

АиФ + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ
В Рыбинске восьмилетний ребенок сам пересел за руль и спровоцировал тройное ДТП. Мама-водитель попыталась запрыгнуть в машину, но женщину сбило с ног открытой дверью. В результате она оказалась в больнице.
Инцидент произошел в одном из дворов в микрорайоне Скоморохова Гора. ДТП попало в камеры наружного наблюдения. Ребенок пересел за руль и зажал газ. В результате машина начала двигаться задним ходом и врезалась в две припаркованные машины.
В этот момент на заднем сидении находился трехлетний мальчик. Автомобиль остановился только после столкновения. К счастью, никто из детей не пострадал.
АиФ: последние новости
Ярославское ГИБДД выступило против запрета парковки на Советской улице В ДТП с фурой под Ярославлем погиб мужчина и пострадал ребенок В сети появилось видео поджога автомобиля рыбинского депутата
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рассекречен самый большой кроссовер Kia
УАЗ показал обновленный «Патриот»1
5 американских машин, которые не стоит покупать
Чем Renault Dokker лучше кроссовера?
Немецким экспертам понравилась Lada Vesta SW Cross
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение