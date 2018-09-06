В Рыбинске восьмилетний ребенок сел за руль и спровоцировал аварию

В Рыбинске восьмилетний ребенок сам пересел за руль и спровоцировал тройное ДТП. Мама-водитель попыталась запрыгнуть в машину, но женщину сбило с ног открытой дверью. В результате она оказалась в больнице.

Инцидент произошел в одном из дворов в микрорайоне Скоморохова Гора. ДТП попало в камеры наружного наблюдения. Ребенок пересел за руль и зажал газ. В результате машина начала двигаться задним ходом и врезалась в две припаркованные машины.

В этот момент на заднем сидении находился трехлетний мальчик. Автомобиль остановился только после столкновения. К счастью, никто из детей не пострадал.