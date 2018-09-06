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Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу во время мероприятия кандидата в губернаторы МО
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Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу во время мероприятия кандидата в губернаторы МО 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу вечером 5 сентября в деревне Мехово Сергиево-Посадского района Московской области. В нарушении порядка подозревают жителя Ярославля. Мужчина выстрелил в воздух из автомобиля Lada во время встречи кандидата в губернаторы Подмосковья от «Альянса зеленых» Лилии Беловой с избирателями.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, подозреваемого задержали, на него составили протокол об административном правонарушении.
Ранее представители Беловой рассказали, что в конце встречи кандидата с избирателями в толпу «въехала „газель“, за ней ехал автомобиль, откуда и были сделаны несколько выстрелов „в сторону кандидата“. В результате происшествия никто не пострадал. Кандидат в губернаторы от партии „Альянс зеленых“ написала заявление в полицию.
Это не первый инцидент, который произошел на мероприятии Беловой. В начале августа кандидат в губернаторы с бензопилой отправилась в Дмитровский район, чтобы спилить забор, незаконно установленный частниками. Владельцы ограждения натравили на активистов собаку. Животное ранили бензопилой.
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