Ford Focus, Toyota Corolla и Hyundai Solaris наиболее популярны среди легковых иномарок у россиян

Автомобили Ford Focus Toyota Corolla и Hyundai Solaris наиболее популярны среди легковых иномарок у россиян по состоянию на 1 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2018 г. в России насчитывается 26,5 млн легковых иномарок. Самой популярной из них по-прежнему является Ford Focus, результат которой составил 725,9 тыс. единиц. Далее с сопоставимыми показателями в рейтинге следуют Toyota Corolla (704,4 тыс. штук) и Hyundai Solaris (704,2 тыс. штук)», — говорится в сообщении.