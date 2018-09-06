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Ford Focus, Toyota Corolla и Hyundai Solaris наиболее популярны среди легковых иномарок у россиян
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Ford Focus, Toyota Corolla и Hyundai Solaris наиболее популярны среди легковых иномарок у россиян 

Агентство «Москва» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Автомобили Ford Focus, Toyota Corolla и Hyundai Solaris наиболее популярны среди легковых иномарок у россиян по состоянию на 1 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2018 г. в России насчитывается 26,5 млн легковых иномарок. Самой популярной из них по-прежнему является Ford Focus, результат которой составил 725,9 тыс. единиц. Далее с сопоставимыми показателями в рейтинге следуют Toyota Corolla (704,4 тыс. штук) и Hyundai Solaris (704,2 тыс. штук)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что далее в рейтинге самых распространенных иномарок в России — KIA Rio с 701,8 тыс. автомобилями и Renault Logan (654,5 тыс. машин).
«Кроме них, в топ-10 таких моделей по состоянию на середину нынешнего года также попали: Chevrolet Niva (597,6 тыс. штук), Volkswagen Polo (430,9 тыс. штук), Daewoo Nexia (421,8 тыс. штук), Toyota Camry (409 тыс. штук), Skoda Octavia (380,6 тыс. штук)», — отметили в пресс-службе.
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