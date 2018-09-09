Назван ТОП-5 самых надежных автомобилей в 2018 году

Эксперты назвали пятерку надежных, по их мнению, автомобилей на данный момент времени.

Известно, что не все современные машины могут похвастаться своим качеством. Однако есть модели, выгодно отличающиеся в этом отношении. Это показывает и подготовленный рейтинг.

На его вершине находится новая версия Toyota Prius . Автомобиль только готов дебютировать на российском рынке, однако зарубежные эксперты в один голос выделяют его надежность и беспроблемность.

Вторая строчка в рейтинге отдана классической Toyota Camry . Помимо надежности и безопасности, автомобиль выделяется оптимальным соотношением цены и качества.

Третьим, что для многих неожиданно, стал городской автомобиль Smart ForTwo . Среди автомобилей в возрастной категории от 10 до 15 лет данный транспорт считается одним из самых надежных.

На четвертом месте находится Porsche 911 . Статистика свидетельствуют, что хозяева данной модели практически не имеют контактов с СТО.