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Назван ТОП-5 самых надежных автомобилей в 2018 году
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Назван ТОП-5 самых надежных автомобилей в 2018 году 

Car.ru + ещё 8 14 минут назад
Фото: Car.ru
Эксперты назвали пятерку надежных, по их мнению, автомобилей на данный момент времени.
Известно, что не все современные машины могут похвастаться своим качеством. Однако есть модели, выгодно отличающиеся в этом отношении. Это показывает и подготовленный рейтинг.
На его вершине находится новая версия Toyota Prius. Автомобиль только готов дебютировать на российском рынке, однако зарубежные эксперты в один голос выделяют его надежность и беспроблемность.
Вторая строчка в рейтинге отдана классической Toyota Camry. Помимо надежности и безопасности, автомобиль выделяется оптимальным соотношением цены и качества.
Третьим, что для многих неожиданно, стал городской автомобиль Smart ForTwo. Среди автомобилей в возрастной категории от 10 до 15 лет данный транспорт считается одним из самых надежных.
На четвертом месте находится Porsche 911. Статистика свидетельствуют, что хозяева данной модели практически не имеют контактов с СТО.
Замыкает составленный рейтинг Mercedes-Benz GLK (GLS). Автомобиль неоднократно входил в число победителей подобных рейтингов.
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