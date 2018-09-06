МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ford Focus остается самой распространенной иномаркой в РФ, следует из сообщения аналитического агентства «Автостат».
"На 1 июля 2018 года в России насчитывается 26,5 миллиона легковых иномарок. Самой популярной из них по-прежнему является Ford Focus, результат которой составил 725,9 тысячи единиц", — говорится в сообщении.
Замыкают пятерку самых распространенных иномарок в РФ Kia Rio (701,8 тысячи машин) и Renault Logan (654,5 тысячи штук).
Кроме них, в ТОП-10 по состоянию на середину 2018 года также попали Chevrolet Niva (597,6 тысячи машин), Volkswagen Polo (430,9 тысячи штук), Daewoo Nexia (421,8 тысячи автомобилей), Toyota Camry (409 тысячи штук) и Skoda Octavia (380,6 тысячи машин).