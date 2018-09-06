Ford Focus остается самой распространенной иномаркой в РФ

МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ford Focus остается самой распространенной иномаркой в РФ, следует из сообщения аналитического агентства «Автостат».

"На 1 июля 2018 года в России насчитывается 26,5 миллиона легковых иномарок. Самой популярной из них по-прежнему является Ford Focus, результат которой составил 725,9 тысячи единиц", — говорится в сообщении.

Далее в рейтинге следуют Toyota Corolla (704,4 тысячи штук) и Hyundai Solaris (704,2 тысячи штук).