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Выбросами «Крымского титана» отравились почти 40 украинских пограничников
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Выбросами «Крымского титана» отравились почти 40 украинских пограничников 

Газета.Ru + ещё 7 7 сентября 2018
Фото: Reuters
В Херсонской области на пунктах пропуска через границу с Крымом зафиксировано 37 случаев отравления пограничников из-за вредных выбросов на заводе «Крымский титан». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на председателя области Андрея Гордеева.
Он отметил, что пятеро пограничников госпитализированы. По его словам, у всех пострадавших были похожие симптомы, включая диарею и поражение органов дыхания.
"Вчера, когда ветер со стороны Крыма подул, на КПВВ «Каланчак» у 37 пограничников ухудшилось состояние. Появились диарея, жжение в органах дыхания", — сказал Гордеев.
Он добавил, что состояние большинства пограничников улучшилось после оказания им помощи на месте.
Ранее сообщалось, что работу завода «Крымский Титан» приостановили на две недели из-за вредных выбросов.
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