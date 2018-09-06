Продажи автомобилей Subaru в России в январе-августе увеличились более чем на 39% — до 4,8 тыс. машин

Продажи автомобилей Subaru в январе-августе 2018 г. выросли на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., составив 4 тыс. 848 машин. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«По итогам восьми месяцев 2018 г. продажи Subaru в нашей стране составили 4 тыс. 848 машин, что на 39,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

В агентстве также уточнили, что за август было продано 648 автомобилей. Это на 28,3% больше по сравнению с августом 2017 г. Самой востребованной моделью оказался кроссовер Forester — его продажи в августе выросли на 5% — до 384 машин.