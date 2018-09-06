Грузовик без тормозов вылетел на встречку и врезался в машину у съезда на Ипподромскую

Днём 6 сентября в Новосибирске у грузовика отказали тормоза — он вылетел на Ипподромскую.

Перед происшествием автомобиль Mitsubishi поворачивал с Ипподромской на Островского — по этой улице ехал грузовик, у которого отказали тормоза.

«Во избежании столкновения в заднюю часть с автомобилями, которые выезжали с Островского грузовик начал выезжать на встречную полосу. В этот момент Mitsubishi поворачивал направо. Грузовик сносит Mitsubishi в обратном направлении и проезжает, перегораживая Ипподромскую сверху с Писарева, полностью две полосы», — рассказали аварийные комиссары «Автоспас».

В марте грузовик без тормозов устроил массовую аварию на Добролюбова.