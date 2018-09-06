Саратовскому автохаму во время движения проткнули колесо

В Саратове автомобиль «ВАЗ-2114» заехал на встречную полосу. Из-за этого образовалась пробка. Инцидент произошел в районе СХИ. Как сообщают очевидцы, водитель на просьбу убрать машину со встречной полосы не реагировал, наоборот, закрыл окно и не собирался продолжать движение. Реакция одного из водителей, которому преградила путь машина на встречной полосе оказалась достаточно бурной. Он подошел к автомобилю и прорезал одно из колес на авто. Видео, на котором запечатлено происшествие опубликовали очевидцы в сообществе «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». Запись уже набрала более 100 комментариев. При этом, мнения пользователей разделились. Одни считают, что водитель поступил абсолютно правильно, не стал вступать в драку, а просто проткнул колесо.

«Вот, что за народ. Знают же, что не правы. И все равно продолжают показывать какой я герой», — считает очевидец.

Другие считают, что такой способ наказания обойдется слишком дорого для обеих сторон конфликта. «Смотря какие колёса. Если у него стоят дорогие и редкие шины, то ущерб будет считаться как четыре колеса под замену. И тогда будет явно больше 10 тысяч рублей», — комментируют пользователи случай.