Ещё
Саратовскому автохаму во время движения проткнули колесо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саратовскому автохаму во время движения проткнули колесо 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове автомобиль «ВАЗ-2114» заехал на встречную полосу. Из-за этого образовалась пробка. Инцидент произошел в районе СХИ. Как сообщают очевидцы, водитель на просьбу убрать машину со встречной полосы не реагировал, наоборот, закрыл окно и не собирался продолжать движение. Реакция одного из водителей, которому преградила путь машина на встречной полосе оказалась достаточно бурной. Он подошел к автомобилю и прорезал одно из колес на авто. Видео, на котором запечатлено происшествие опубликовали очевидцы в сообществе «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». Запись уже набрала более 100 комментариев. При этом, мнения пользователей разделились. Одни считают, что водитель поступил абсолютно правильно, не стал вступать в драку, а просто проткнул колесо.
«Вот, что за народ. Знают же, что не правы. И все равно продолжают показывать какой я герой», — считает очевидец.
Другие считают, что такой способ наказания обойдется слишком дорого для обеих сторон конфликта. «Смотря какие колёса. Если у него стоят дорогие и редкие шины, то ущерб будет считаться как четыре колеса под замену. И тогда будет явно больше 10 тысяч рублей», — комментируют пользователи случай.
САРАТОВ24: последние новости
В Самойловке при столкновении автомобиля с деревом погиб человек, ещё двое пострадали В Аткарске «лежачих полицейских» сделали из асфальта В аварии на трассе под Энгельсом пострадали шесть человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Aurus Komendant: первые изображения внедорожника
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»
5 американских машин, которые не стоит покупать
Рассекречен самый большой кроссовер Kia
Hyundai обновила семейство i30
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение