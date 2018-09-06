Автодилер «Авилон» начнет продажи грузовиков

В настоящее время группа продает только легковые и легкие коммерческие автомобили, уточнили в компании.

«Компания в рамках стратегии 2020 планирует сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями грузовых автомобилей, среди них Volvo, Scania, Renault. Кроме возможности сервисного обслуживания автомобилей, в дальнейшем группа осуществлять и продажи моделей этих марок на базе компании «Автологистика» (входит в холдинг «Авилон») в Московской области», — сказал он.

«Автологистика» занимается, в том числе, перевозками автомобилей, таможенным их оформлением, хранением и сервисным обслуживанием грузовой техники включая Mercedes-Benz . Она расположена в Солнечногорском районе Московской области на площади в 65 га. Под новые дилерские центры зарезервировано еще 20 га. Возможные инвестиции в проект по созданию грузовых дилерских центров в компании не уточнили.

Группа в 2017 году реализовала 27,8 тыс. автомобилей. Выручка составила более 70 млрд руб.