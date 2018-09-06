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Автодилер «Авилон» начнет продажи грузовиков
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Автодилер «Авилон» начнет продажи грузовиков 

Rambler News Service 1 час назад
Группа компаний «Авилон» планирует начать продажи грузовых автомобилей Volvo, Scania и Renault, сообщил RNS официальный представитель группы.
В настоящее время группа продает только легковые и легкие коммерческие автомобили, уточнили в компании.
«Компания в рамках стратегии 2020 планирует сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями грузовых автомобилей, среди них Volvo, Scania, Renault. Кроме возможности сервисного обслуживания автомобилей, в дальнейшем группа осуществлять и продажи моделей этих марок на базе компании «Автологистика» (входит в холдинг «Авилон») в Московской области», — сказал он.
«Автологистика» занимается, в том числе, перевозками автомобилей, таможенным их оформлением, хранением и сервисным обслуживанием грузовой техники включая Mercedes-Benz. Она расположена в Солнечногорском районе Московской области на площади в 65 га. Под новые дилерские центры зарезервировано еще 20 га. Возможные инвестиции в проект по созданию грузовых дилерских центров в компании не уточнили.
Группа «Авилон» продает автомобили более 20 марок, среди них Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes-Benz, BMW, Mini, Audi, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Genesis, Volvo, Chrysler, Сhevrolet, Volkswagen, Ford, Jeep, Hyundai и Fiat.
Группа в 2017 году реализовала 27,8 тыс. автомобилей. Выручка составила более 70 млрд руб.
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