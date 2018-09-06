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В Новосибирске показали корейского конкурента для Toyota Corolla: он сам паркуется
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В Новосибирске показали корейского конкурента для Toyota Corolla: он сам паркуется 

ngs.ru 12 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске официально стартовали продажи нового поколения хетчбэка KIA Ceed. Несколько автомобилей уже есть в наличии, сообщили в дилерском центре «Мегапарк».
Ceed — это автомобиль С-сегмента, он конкурирует со Skoda Octavia, Ford Focus и Toyota Corolla. В новом поколении корейский автомобиль приобрел более европейский вид, а в интерьере и экстерьере стало меньше «азиатских» решений.
«KIA Ceed претендует на лидерство в своем классе по уровню оснащения и наличию инновационных высокотехнологичных систем помощи водителю Drive Wise. Ceed стал первым автомобилем в российской модельной линейке KIA, оснащенный ассистентом движения в полосе — второй уровень систем автопилотирования. Линейка двигателей хетчбэка расширена за счет нового турбомотора с непосредственным впрыском топлива объемом 1,4 литра мощностью 140 лошадиных сил», — рассказал руководитель отдела продаж «Мегапарк» Евгений Калашников.
Корейцы постарались оснастить машину по максимальному уровню для С-класса, появился функционал, которого раньше не было в сегменте. Здесь есть системы контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, удержания в полосе, автоматической парковки, распознавания дорожных знаков, распознавания усталости водителя. Стоимость автомобиля составляет от 949 900 до 1 459 900 рублей.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
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