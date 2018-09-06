Жители КБР станцевали лезгинку посреди дороги по пути на море

Молодые жители КБР повеселили пользователей сети, станцевав лезгинку посреди автодороги.

Видеоролик загрузили в сообщество «Подслушано Нальчик». На нём двое молодых мужчин вышли на проезжую часть, чтобы станцевать лезгинку, пока автомобили стоят в пробке по пути на море.

Комментаторы не оценили мастерства танцоров. Они посоветовали молодым людям не позориться, а их поступок назвали глупостью. Также подписчики предположили, что мужчин побьют, и потом они будут жаловаться в интернете и просить поддержку у соседних регионов.

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Публикация от Подслушано Нальчик (@podslushano_nalchik) 5 Сен 2018 в 3:04 PDT