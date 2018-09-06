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Южнокорейское правительство запретило дизельные машины BMW
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Южнокорейское правительство запретило дизельные машины BMW 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В Южной Корее, после серии непредвиденных самовозгораний, машины марки BMW на дизельной тяге были запрещены.
С января по июль было сообщено о 27 случаях произвольного возгорания.
Министерство транспорта Южной Кореи попросило компанию BMW своевременно принять меры. Многие из загоревшихся машин относятся к модели 520d.
Сначала министерство транспорта вынудило BMW отозвать 20 тысяч автомобилей, а потом и вовсе наложило запрет на вождение на все дизельные автомобили BMW до тех пор, пока с ситуацией не разберутся.
Суммарно под запрет попало 106 тысяч машин. Корейское отделение компании пообещало предоставить владельцам их машин бесплатную диагностику и проверку.
Единственный легальный путь для дизельных авто BMW сейчас кончается в сервисном центре.
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