Южнокорейское правительство запретило дизельные машины BMW

В Южной Корее, после серии непредвиденных самовозгораний, машины марки BMW на дизельной тяге были запрещены.

С января по июль было сообщено о 27 случаях произвольного возгорания.

Министерство транспорта Южной Кореи попросило компанию BMW своевременно принять меры. Многие из загоревшихся машин относятся к модели 520d.

Сначала министерство транспорта вынудило BMW отозвать 20 тысяч автомобилей, а потом и вовсе наложило запрет на вождение на все дизельные автомобили BMW до тех пор, пока с ситуацией не разберутся.

Суммарно под запрет попало 106 тысяч машин. Корейское отделение компании пообещало предоставить владельцам их машин бесплатную диагностику и проверку.

Единственный легальный путь для дизельных авто BMW сейчас кончается в сервисном центре.