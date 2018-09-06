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В концептуальном спорткаре Audi PB18 e-tron — электромотор и подвижная кабина
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В концептуальном спорткаре Audi PB18 e-tron — электромотор и подвижная кабина 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Компания представила суперкар на электротяге под названием Audi PB18 e-tron.
Концепт-кар проектировался при участии Audi Sport и является улучшенной версией концепт-кара LMP1.
Позади у автомобиля установлен диффузор, а антикрыло подчиняется механическому управлению.
Больше всего внимания заслуживает подвижный монокок водителя, сделанный из карбона. В коке установлены приборная панель, руль и сиденье водителя. Кок можно сдвигать к середине салона, а можно сдвинуть на традиционное место водителя. Педали и руль являются сложной электроникой.
В спорткаре установлено три электрических двигателя суммарной мощностью в 680 лошадиных сил, в некоторые моменты двигатель способен выжать из себя больше 770 лошадей. Audi PB18 e-tron является одним из первых автомобилей, способных за 2 секунды разогнаться до ста километров в час. При цикле WLTP пробег без подзарядки составляет 500 километров, зарядка займет 15 минут при наличии сети на 800 вольт.
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