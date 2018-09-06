В концептуальном спорткаре Audi PB18 e-tron — электромотор и подвижная кабина

Компания представила суперкар на электротяге под названием Audi PB18 e-tron.

Концепт-кар проектировался при участии Audi Sport и является улучшенной версией концепт-кара LMP1.

Позади у автомобиля установлен диффузор, а антикрыло подчиняется механическому управлению.

Больше всего внимания заслуживает подвижный монокок водителя, сделанный из карбона. В коке установлены приборная панель, руль и сиденье водителя. Кок можно сдвигать к середине салона, а можно сдвинуть на традиционное место водителя. Педали и руль являются сложной электроникой.

В спорткаре установлено три электрических двигателя суммарной мощностью в 680 лошадиных сил, в некоторые моменты двигатель способен выжать из себя больше 770 лошадей. Audi PB18 e-tron является одним из первых автомобилей, способных за 2 секунды разогнаться до ста километров в час. При цикле WLTP пробег без подзарядки составляет 500 километров, зарядка займет 15 минут при наличии сети на 800 вольт.