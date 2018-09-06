Ещё
ДТП с участием полицейского авто случилось в Петербурге. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

ДТП с участием полицейского авто случилось в Петербурге. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Санкт-Петербурге полицейский седан столкнулся с минивэном, в салоне которого находился ребенок. Судя по развороченному капоту седана, удар был мощным. Об этом сообщили очевидцы через сообщество Spb Today.
По словам свидетелей аварии, ДТП на перекрестке Новгородской и Моисеенко спровоцировала полицейская машина, выехавшая на красный сигнал светофора.
На кадрах видно, что левая часть капота полицейской машины полностью разбита и смята, минивэн получил незначительные повреждения. Очевидцы утверждают, что перекресток просматривается с камер видеонаблюдения, что позволит легко установить виновника ДТП.
360tv.ru: последние новости
Жертвами ДТП под Липецком стали пять человек Мужчина перевозил мясо в бензобаке машины через абхазскую границу Двое несовершеннолетних погибли в аварии в Красноярске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покусилась на инспектора: модель отправили в колонию63
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»
Aurus Komendant: первые изображения внедорожника1
5 американских машин, которые не стоит покупать
Hyundai обновила семейство i301
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение