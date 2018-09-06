ДТП с участием полицейского авто случилось в Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге полицейский седан столкнулся с минивэном, в салоне которого находился ребенок. Судя по развороченному капоту седана, удар был мощным. Об этом сообщили очевидцы через сообщество Spb Today.

По словам свидетелей аварии, ДТП на перекрестке Новгородской и Моисеенко спровоцировала полицейская машина, выехавшая на красный сигнал светофора.

На кадрах видно, что левая часть капота полицейской машины полностью разбита и смята, минивэн получил незначительные повреждения. Очевидцы утверждают, что перекресток просматривается с камер видеонаблюдения, что позволит легко установить виновника ДТП.