Toyota отзывает в России 226 гибридных Pruis из-за проблем в проводке

МОСКВА, 5 сентября. / ТАСС /. Toyota отзывает в России 226 автомобилей гибридной Toyota Pruis, сообщили в компании. Речь идет об автомобилях, произведенных с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.

"Проблема затрагивает гибридные версии Pruis и С-HR. Но последние не поставлялись в Россию", — пояснили ТАСС в пресс-службе российского офиса Toyota.

Как сообщалось ранее, японский автоконцерн Toyota отзывает по всему миру более полумиллиона автомобилей трех различных моделей из-за неисправности в проводке, которая может привести к возгоранию в машине.