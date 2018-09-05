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Toyota отзывает в России 226 гибридных Pruis из-за проблем в проводке
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Toyota отзывает в России 226 гибридных Pruis из-за проблем в проводке 

ТАСС + ещё 3 5 сентября 2018
Фото: Хабаровский край сегодня
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Toyota отзывает в России 226 автомобилей гибридной Toyota Pruis, сообщили в компании. Речь идет об автомобилях, произведенных с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.
"Проблема затрагивает гибридные версии Pruis и С-HR. Но последние не поставлялись в Россию", — пояснили ТАСС в пресс-службе российского офиса Toyota.
Как сообщалось ранее, японский автоконцерн Toyota отзывает по всему миру более полумиллиона автомобилей трех различных моделей из-за неисправности в проводке, которая может привести к возгоранию в машине.
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