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Инновационные технологии в автомобилестроении
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Инновационные технологии в автомобилестроении 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
Объем денег, вращающийся в автомобильной индустрии, позволяет многим компаниям оперативно разрабатывать и внедрять новые технологии.
Это касается не только моторов и коробки передач, но и многих других элементов современного автомобиля.
Так, в машинах скоро начнут активно использоваться: -Автопилот и автоматизированные протоколы парковки. -Дополненная реальность и система контроля состояния водителя.
Уже сейчас существуют очки Google Glass, осталось лишь дождаться, когда им найдут конкретное применение. Контроль состояния водителя обеспечивается с помощью специального браслета и отслеживания маневров машины и сравнения данных с обычным поведением водителя.
Детали кузова, накапливающие электричество от солнца. Разработкой технологии заняты Volvo. Проблемой является то, что на данный момент солнечные панели слишком дорогие, неэффективные и крайне хрупкие.
Адаптивные фары. Фары, подключенные к компьютеру, который может измерить угол поворота, скорость движения автомобиля и учесть погодные условия. В разработке технологии особых успехов добилась компания Ford, обещавшая в скором времени внедрить адаптивные фары в свой модельный ряд.
Двигатели на электронной тяге без использования редкоземельных элементов позволят значительно снизить стоимость и производства таких моторов, и электромобилей.
Система автоматического вызова оперативных служб при ДТП. Уже сейчас в Европе начали применять систему, которая сама вызывает скорую помощь и полицию на место ДТП.
Шины, не нуждающиеся в накачивании. Инженерное бюро Bridgestone уже сделало шины с внутренними опорами из полимеров. За ними не понадобится следить так же тщательно, как за обычными.
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