Инновационные технологии в автомобилестроении

Объем денег, вращающийся в автомобильной индустрии, позволяет многим компаниям оперативно разрабатывать и внедрять новые технологии.

Это касается не только моторов и коробки передач, но и многих других элементов современного автомобиля.

Так, в машинах скоро начнут активно использоваться: -Автопилот и автоматизированные протоколы парковки. -Дополненная реальность и система контроля состояния водителя.

Уже сейчас существуют очки Google Glass, осталось лишь дождаться, когда им найдут конкретное применение. Контроль состояния водителя обеспечивается с помощью специального браслета и отслеживания маневров машины и сравнения данных с обычным поведением водителя.

Детали кузова, накапливающие электричество от солнца. Разработкой технологии заняты Volvo . Проблемой является то, что на данный момент солнечные панели слишком дорогие, неэффективные и крайне хрупкие.

Адаптивные фары. Фары, подключенные к компьютеру, который может измерить угол поворота, скорость движения автомобиля и учесть погодные условия. В разработке технологии особых успехов добилась компания Ford , обещавшая в скором времени внедрить адаптивные фары в свой модельный ряд.

Двигатели на электронной тяге без использования редкоземельных элементов позволят значительно снизить стоимость и производства таких моторов, и электромобилей.

Система автоматического вызова оперативных служб при ДТП. Уже сейчас в Европе начали применять систему, которая сама вызывает скорую помощь и полицию на место ДТП.

Шины, не нуждающиеся в накачивании. Инженерное бюро Bridgestone уже сделало шины с внутренними опорами из полимеров. За ними не понадобится следить так же тщательно, как за обычными.